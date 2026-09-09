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Картридж лазерный HP 216A W2410A черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный HP 216A W2410A черный

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Картридж лазерный HP 216A W2410A черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro MFP M182
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 319524
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro MFP M182
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х10
Вес, г.
800

Описание товара Картридж лазерный HP 216A W2410A черный

Оригинальный лазерный картридж HP 216A W2410A черного цвета. Ресурс — 1050 страниц. Для лазерных принтеров и МФУ HP: LaserJet Pro MFP M182/M183.

Отзывы о товаре Картридж лазерный HP 216A W2410A черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro MFP M182
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный лазерный картридж HP 216A W2410A черного цвета. Ресурс — 1050 страниц. Для лазерных принтеров и МФУ HP: LaserJet Pro MFP M182/M183.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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