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Тонер Konica-Minolta bizhub 458/558 (TN-515/A9E8050) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Konica-Minolta bizhub 458/558 (TN-515/A9E8050)

5 Отзывы
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Тонер Konica-Minolta bizhub 458/558 (TN-515/A9E8050)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394721
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Характеристики

Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х8х8
Вес, г.
646

Описание товара Тонер Konica-Minolta bizhub 458/558 (TN-515/A9E8050)

Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.

Отзывы о товаре Тонер Konica-Minolta bizhub 458/558 (TN-515/A9E8050)

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2031
Семён

Достоинства:
Заправляем несколько принтеров этим тонером - все работают без нареканий.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Используем в компании для печати деловой документации. Тонер ложится ровно, без проплешин. Плотность насыпки оптимальная - документы получаются насыщенными, но не жирными.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2028
Leo

Достоинства:
Рекомендую для любого типа офисных задач!

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Приобретаю уже вторую тубу - полностью доволен результатом. Тонер не забивает принтер, печать стабильная даже после длительного простоя. Расход действительно экономичный - одной заправки хватает надолго.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2026
Vera

Достоинства:
Отличная находка для офиса!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Используем этот тонер в Bizhub 458 уже второй месяц - принтер принимает его без проблем. Качество печати на высоте, документы получаются четкими, без полос и разводов. Особенно порадовала экономичность - одной заправки хватает на длительное время.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2015
Владимир

Достоинства:
За свои деньги - просто находка!

Недостатки:
Не обнаружил!

Комментарий:
Приобрел для офисного принтера - печать документов на высшем уровне. Тонер не пылит, не пачкает, не забивает принтер. Доставка тоже порадовала, привезли вовремя.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2002
Карина

Достоинства:
Обязательно закажу еще!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Как системный администратор, постоянно ищу качественные расходники. Этот тонер полностью соответствует ожиданиям - печать стабильная, расход экономичный. Даже при больших объемах работы качество остается на высоком уровне.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2031
Семён

Достоинства:
Заправляем несколько принтеров этим тонером - все работают без нареканий.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Используем в компании для печати деловой документации. Тонер ложится ровно, без проплешин. Плотность насыпки оптимальная - документы получаются насыщенными, но не жирными.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2028
Leo

Достоинства:
Рекомендую для любого типа офисных задач!

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Приобретаю уже вторую тубу - полностью доволен результатом. Тонер не забивает принтер, печать стабильная даже после длительного простоя. Расход действительно экономичный - одной заправки хватает надолго.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2026
Vera

Достоинства:
Отличная находка для офиса!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Используем этот тонер в Bizhub 458 уже второй месяц - принтер принимает его без проблем. Качество печати на высоте, документы получаются четкими, без полос и разводов. Особенно порадовала экономичность - одной заправки хватает на длительное время.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2015
Владимир

Достоинства:
За свои деньги - просто находка!

Недостатки:
Не обнаружил!

Комментарий:
Приобрел для офисного принтера - печать документов на высшем уровне. Тонер не пылит, не пачкает, не забивает принтер. Доставка тоже порадовала, привезли вовремя.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2002
Карина

Достоинства:
Обязательно закажу еще!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Как системный администратор, постоянно ищу качественные расходники. Этот тонер полностью соответствует ожиданиям - печать стабильная, расход экономичный. Даже при больших объемах работы качество остается на высоком уровне.


Тонер Konica-Minolta bizhub 458/558 (TN-515/A9E8050) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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