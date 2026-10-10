Принт-картридж Pantum CTL-1100C для CP1100/CM1100 0.7k cyan
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636834
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х22
Вес, г.
200
Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100C для CP1100/CM1100 0.7k cyan
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - голубой. Ресурс - 700 страниц
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Бренд
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - голубой. Ресурс - 700 страниц
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Принт-картридж Pantum CTL-1100C для CP1100/CM1100 0.7k cyan - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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