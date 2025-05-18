Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red
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Характеристики
Описание товара Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов Lyambda – это идеальное сочетание стиля и комфорта. Представляем вашему вниманию ремешок для часов от бренда Lyambda, который подчеркнет ваш уникальный стиль и добавит яркий акцент вашему образу. Этот ремешок выполнен из высококачественного силикона, который обеспечивает долговечность и комфорт при повседневной носке. Материал приятен на ощупь и гипоаллергенен, что делает его отличным выбором для людей с чувствительной кожей. Универсальное крепление шириной 20 мм позволяет легко установить ремешок на большинство умных часов и фитнес-браслетов. Благодаря этому, вы можете без труда обновить внешний вид вашего устройства и разнообразить стиль в зависимости от настроения или события. Яркий красный цвет ремешка делает его идеальным аксессуаром для активных и стильных людей, которые любят быть в центре внимания. Ремешок Lyambda обеспечит надежную фиксацию и комфорт даже при длительных тренировках или активных занятиях спортом. Независимо от того, где вы находитесь — на работе, в зале или на прогулке, ремешок Lyambda станет вашим верным спутником, подчеркивающим вашу индивидуальность и жизненную активность.
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Теги товара: детские ремешки
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Теги товара: детские ремешки
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,только с размером ошибся к сожалению
Отзывы о товаре Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,только с размером ошибся к сожалению