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Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink

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Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink - фото 1
Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
универсальный 20 мм
Цвет
серый, розовый
  • Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink - фото 1
  • Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634488
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink
560 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lyambda
Тип товара
Ремешок для часов
Ширина, см
2
Материал
нейлон
Совместимость
универсальный 20 мм
Цвет
серый, розовый
Особенности
застежка-липучка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов Lyambda — идеальное сочетание стиля и функциональности. Представляем вам ремешок для часов, который станет отличным дополнением к вашему устройству. Этот ремешок, выполненный из высококачественного нейлона, обеспечит надежную и комфортную фиксацию на запястье, позволяя вам сосредотачиваться на важных делах, не беспокоясь о надежности крепления часов. Универсальный размер ремешка, совместимый с часами шириной 20 мм, делает его отличным выбором для широкого спектра моделей умных часов и фитнес-браслетов. Стильная и практичная цветовая палитра из серого и розового оттенков позволит вам подобрать ремешок под ваше настроение или повседневный наряд, добавляя изюминку к вашему образу. Ремешок бренда Lyambda не только удобен и надежен, но и долговечен, что делает его разумным выбором для тех, кто ценит качество и стиль в каждом аксессуаре.

Отзывы о товаре Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink




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Характеристики
Бренд
Lyambda
Тип товара
Ремешок для часов
Ширина, см
2
Материал
нейлон
Совместимость
универсальный 20 мм
Цвет
серый, розовый
Особенности
застежка-липучка
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов Lyambda — идеальное сочетание стиля и функциональности. Представляем вам ремешок для часов, который станет отличным дополнением к вашему устройству. Этот ремешок, выполненный из высококачественного нейлона, обеспечит надежную и комфортную фиксацию на запястье, позволяя вам сосредотачиваться на важных делах, не беспокоясь о надежности крепления часов. Универсальный размер ремешка, совместимый с часами шириной 20 мм, делает его отличным выбором для широкого спектра моделей умных часов и фитнес-браслетов. Стильная и практичная цветовая палитра из серого и розового оттенков позволит вам подобрать ремешок под ваше настроение или повседневный наряд, добавляя изюминку к вашему образу. Ремешок бренда Lyambda не только удобен и надежен, но и долговечен, что делает его разумным выбором для тех, кто ценит качество и стиль в каждом аксессуаре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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