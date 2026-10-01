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Тонер-картридж G&G HP CE313A/126A/Canon 729 красный 1k с чипом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж G&G HP CE313A/126A/Canon 729 красный 1k с чипом

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Тонер-картридж G&amp;G HP CE313A/126A/Canon 729 красный 1k с чипом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, HP
Поддерживаемые модели принтеров
для CE313A/ 126A/ Canon 729
Цвет
красный
Ресурс печати, копий
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632564
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж G&G HP CE313A/126A/Canon 729 красный 1k с чипом
850 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, HP
Поддерживаемые модели принтеров
для CE313A/ 126A/ Canon 729
Цвет
красный
Ресурс печати, копий
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
450

Описание товара Тонер-картридж G&G HP CE313A/126A/Canon 729 красный 1k с чипом

Тонер-картридж G&G,красный

Отзывы о товаре Тонер-картридж G&G HP CE313A/126A/Canon 729 красный 1k с чипом




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, HP
Поддерживаемые модели принтеров
для CE313A/ 126A/ Canon 729
Цвет
красный
Ресурс печати, копий
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж G&G,красный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж G&G HP CE313A/126A/Canon 729 красный 1k с чипом - стоимость товара 850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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