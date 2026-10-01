Картридж G&G HP W2213A/207A красный 1,25k с чипом
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2213A/207A
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
В наличии
Код товара: 632560
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2213A/207A
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
535
Описание товара Картридж G&G HP W2213A/207A красный 1,25k с чипом
Картридж G&G HP W2213A/207A красный 1,25k с чипом
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2213A/207A
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1250
Страна производитель
Китай
Картридж G&G HP W2213A/207A красный 1,25k с чипом
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Картридж G&G HP W2213A/207A красный 1,25k с чипом - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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