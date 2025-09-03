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Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1)

1 Отзывы
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Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 1
Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 2
Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 3
Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 4
Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 5
Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1250
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 3
  • Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 4
  • Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 5
  • Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632381
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1250
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1)

Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1)



Теги товара: 6+2 pin, ATX, Titanium

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1)

Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Михаил Х.

Достоинства:


Комментарий:
Яркий БП и мощный. Стабильно работает без особых проблем. Вполне тянет мою 4080 super в связке с i9-14900KF.



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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1250
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1)


Теги товара: 6+2 pin, ATX, Titanium
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Михаил Х.

Достоинства:


Комментарий:
Яркий БП и мощный. Стабильно работает без особых проблем. Вполне тянет мою 4080 super в связке с i9-14900KF.


Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W (PS-TPI-1250F3FDTE-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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