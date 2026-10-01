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Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H)

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Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) - фото 1
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) - фото 2
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) - фото 3
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) - фото 4
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) - фото 3
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) - фото 4
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 800 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632330
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H)
8 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х31
Вес, кг.
2.85

Описание товара Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H)

Блок питания Formula ATX 700W AP-700ММ 80 PLUS WHITE. Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Formula ATX 700W AP-700ММ 80 PLUS WHITE. Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H) - этот товар вы можете купить по цене 8800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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