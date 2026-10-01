Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 black (842382/842601) 17K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для IM C300/C400
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
17000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632060
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для IM C300/C400
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
17000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х9х8
Вес, г.
500
Описание товара Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 black (842382/842601) 17K
Линейка для группировки-Ricoh IM C300 Картридж. Назначение картриджа-Принтеры и МФУ. Технология печати-Лазерная/Светодиодная. Цвет-Черный.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для IM C300/C400
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
17000
Страна производитель
Китай
Линейка для группировки-Ricoh IM C300 Картридж. Назначение картриджа-Принтеры и МФУ. Технология печати-Лазерная/Светодиодная. Цвет-Черный.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 black (842382/842601) 17K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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