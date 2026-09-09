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Картридж HP CE310A для HP LJ CP1025, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP CE310A для HP LJ CP1025, черный

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Картридж HP CE310A для HP LJ CP1025, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ CP1025
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167979
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ CP1025
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х9х8
Вес, г.
550

Описание товара Картридж HP CE310A для HP LJ CP1025, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1200 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP CE310A для HP LJ CP1025, черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ CP1025
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1200 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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