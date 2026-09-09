Top.Mail.Ru
Картридж Kyocera TK-8115K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж Kyocera TK-8115K

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж Kyocera TK-8115K - фото 1
Картридж Kyocera TK-8115K - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS M2235, Kyocera ECOSYS M2335, Kyocera ECOSYS M2835, Kyocera ECOSYS M5521, Kyocera ECOSYS P2335, Kyocera ECOSYS P5021, Kyocera Ecosys M2135, Kyocera Ecosys M2635, Kyocera Ecosys M2735, Kyocera Ecosys M6235, Kyocera Ecosys M6635, Kyocera Ecosys P2235, Kyocera Ecosys P2235d, Kyocera Ecosys P6235
Цвет
черный
  • Картридж Kyocera TK-8115K - фото 1
  • Картридж Kyocera TK-8115K - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196484
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS M2235, Kyocera ECOSYS M2335, Kyocera ECOSYS M2835, Kyocera ECOSYS M5521, Kyocera ECOSYS P2335, Kyocera ECOSYS P5021, Kyocera Ecosys M2135, Kyocera Ecosys M2635, Kyocera Ecosys M2735, Kyocera Ecosys M6235, Kyocera Ecosys M6635, Kyocera Ecosys P2235, Kyocera Ecosys P2235d, Kyocera Ecosys P6235
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х10
Вес, г.
800

Описание товара Картридж Kyocera TK-8115K

Картридж лазерный Kyocera TK-8115K поставляется в количестве одного предмета, надежно упакованного в коробку. Устройство может использоваться для оснащения двух моделей лазерных принтеров, а его оригинальная конструкция гарантирует идеальную совместимость. Тонер легко вставляется и также быстро заменяется другим картриджем. Устройство Kyocera TK-8115K осуществляет ч/б печать, гарантируя получение четкого оттиска. Качественные чернила быстро сохнут и не истираются с бумажного носителя. А рабочий ресурс, достигающий 12000 страниц, позволяет работать с большим объемом материалов.

Отзывы о товаре Картридж Kyocera TK-8115K




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS M2235, Kyocera ECOSYS M2335, Kyocera ECOSYS M2835, Kyocera ECOSYS M5521, Kyocera ECOSYS P2335, Kyocera ECOSYS P5021, Kyocera Ecosys M2135, Kyocera Ecosys M2635, Kyocera Ecosys M2735, Kyocera Ecosys M6235, Kyocera Ecosys M6635, Kyocera Ecosys P2235, Kyocera Ecosys P2235d, Kyocera Ecosys P6235
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Kyocera TK-8115K поставляется в количестве одного предмета, надежно упакованного в коробку. Устройство может использоваться для оснащения двух моделей лазерных принтеров, а его оригинальная конструкция гарантирует идеальную совместимость. Тонер легко вставляется и также быстро заменяется другим картриджем. Устройство Kyocera TK-8115K осуществляет ч/б печать, гарантируя получение четкого оттиска. Качественные чернила быстро сохнут и не истираются с бумажного носителя. А рабочий ресурс, достигающий 12000 страниц, позволяет работать с большим объемом материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Kyocera TK-8115K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...