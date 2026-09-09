Картридж Kyocera TK-1150 для Kyocera P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn/M2635dw/M2735dw, черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Картридж Kyocera TK-1150 для Kyocera P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn/M2635dw/M2735dw, черный
Картридж Kyocera TK-1150 - оригинальный чёрный тонер-картридж для монохромных принтеров и МФУ Kyocera серий ECOSYS P2235 и M2135/M2635/M2735, рассчитанный на офисную печать с упором на надёжность. Он обеспечивает стойкое, контрастное чёрное изображение без полос и серых фонов при длительной эксплуатации устройств.
Для каких устройств и задач
Картридж совместим, в частности, с моделями ECOSYS P2235dn/P2235dw, M2135dn, M2635dn/M2635dw и M2735dw, что важно учитывать при выборе расходников под парк техники. Решение подойдёт для офисов и отделов, которые регулярно печатают договоры, отчёты, бухгалтерские документы и другие чёрно-белые материалы с повышенными требованиями к ресурсу.
Ключевые особенности
Ресурс картриджа составляет порядка 3000-3500 страниц при стандартном заполнении 5%, что помогает реже прерывать работу на замену расходников. Формула тонера оптимизирована под печатающие узлы Kyocera, благодаря чему сохраняется стабильное качество печати и снижается риск загрязнения внутренностей принтера по сравнению с неоригинальными решениями.
Важные нюансы перед покупкой
TK-1150 относится к монохромным картриджам: при цветной печати или смешанном парке устройств понадобятся другие модели тонеров этой серии. Перед заказом важно сверить точную модель принтера и регион аппарата с перечнем совместимых устройств, чтобы избежать несовместимости по чипу или механике.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Картридж Kyocera TK-1150 - оригинальный чёрный тонер-картридж для монохромных принтеров и МФУ Kyocera серий ECOSYS P2235 и M2135/M2635/M2735, рассчитанный на офисную печать с упором на надёжность. Он обеспечивает стойкое, контрастное чёрное изображение без полос и серых фонов при длительной эксплуатации устройств.
Для каких устройств и задач
Картридж совместим, в частности, с моделями ECOSYS P2235dn/P2235dw, M2135dn, M2635dn/M2635dw и M2735dw, что важно учитывать при выборе расходников под парк техники. Решение подойдёт для офисов и отделов, которые регулярно печатают договоры, отчёты, бухгалтерские документы и другие чёрно-белые материалы с повышенными требованиями к ресурсу.
Ключевые особенности
Ресурс картриджа составляет порядка 3000-3500 страниц при стандартном заполнении 5%, что помогает реже прерывать работу на замену расходников. Формула тонера оптимизирована под печатающие узлы Kyocera, благодаря чему сохраняется стабильное качество печати и снижается риск загрязнения внутренностей принтера по сравнению с неоригинальными решениями.
Важные нюансы перед покупкой
TK-1150 относится к монохромным картриджам: при цветной печати или смешанном парке устройств понадобятся другие модели тонеров этой серии. Перед заказом важно сверить точную модель принтера и регион аппарата с перечнем совместимых устройств, чтобы избежать несовместимости по чипу или механике.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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