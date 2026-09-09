Описание товара Картридж Kyocera TK-1150 для Kyocera P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn/M2635dw/M2735dw, черный

Картридж Kyocera TK-1150 - оригинальный чёрный тонер-картридж для монохромных принтеров и МФУ Kyocera серий ECOSYS P2235 и M2135/M2635/M2735, рассчитанный на офисную печать с упором на надёжность. Он обеспечивает стойкое, контрастное чёрное изображение без полос и серых фонов при длительной эксплуатации устройств.

Для каких устройств и задач

Картридж совместим, в частности, с моделями ECOSYS P2235dn/P2235dw, M2135dn, M2635dn/M2635dw и M2735dw, что важно учитывать при выборе расходников под парк техники. Решение подойдёт для офисов и отделов, которые регулярно печатают договоры, отчёты, бухгалтерские документы и другие чёрно-белые материалы с повышенными требованиями к ресурсу.

Ключевые особенности

Ресурс картриджа составляет порядка 3000-3500 страниц при стандартном заполнении 5%, что помогает реже прерывать работу на замену расходников. Формула тонера оптимизирована под печатающие узлы Kyocera, благодаря чему сохраняется стабильное качество печати и снижается риск загрязнения внутренностей принтера по сравнению с неоригинальными решениями.

Важные нюансы перед покупкой

TK-1150 относится к монохромным картриджам: при цветной печати или смешанном парке устройств понадобятся другие модели тонеров этой серии. Перед заказом важно сверить точную модель принтера и регион аппарата с перечнем совместимых устройств, чтобы избежать несовместимости по чипу или механике.