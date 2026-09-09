Top.Mail.Ru
Картридж Kyocera TK-1150 для Kyocera P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn/M2635dw/M2735dw, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж Kyocera TK-1150 для Kyocera P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn/M2635dw/M2735dw, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж Kyocera TK-1150 для Kyocera P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn/M2635dw/M2735dw, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2235dn, P2235dw, M2135dn, M2635dn, M2635dw, M2735dw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168117
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2235dn, P2235dw, M2135dn, M2635dn, M2635dw, M2735dw
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х10
Вес, г.
420

Описание товара Картридж Kyocera TK-1150 для Kyocera P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn/M2635dw/M2735dw, черный

Картридж Kyocera TK-1150 - оригинальный чёрный тонер-картридж для монохромных принтеров и МФУ Kyocera серий ECOSYS P2235 и M2135/M2635/M2735, рассчитанный на офисную печать с упором на надёжность. Он обеспечивает стойкое, контрастное чёрное изображение без полос и серых фонов при длительной эксплуатации устройств.

Для каких устройств и задач

Картридж совместим, в частности, с моделями ECOSYS P2235dn/P2235dw, M2135dn, M2635dn/M2635dw и M2735dw, что важно учитывать при выборе расходников под парк техники. Решение подойдёт для офисов и отделов, которые регулярно печатают договоры, отчёты, бухгалтерские документы и другие чёрно-белые материалы с повышенными требованиями к ресурсу.

Ключевые особенности

Ресурс картриджа составляет порядка 3000-3500 страниц при стандартном заполнении 5%, что помогает реже прерывать работу на замену расходников. Формула тонера оптимизирована под печатающие узлы Kyocera, благодаря чему сохраняется стабильное качество печати и снижается риск загрязнения внутренностей принтера по сравнению с неоригинальными решениями.

Важные нюансы перед покупкой

TK-1150 относится к монохромным картриджам: при цветной печати или смешанном парке устройств понадобятся другие модели тонеров этой серии. Перед заказом важно сверить точную модель принтера и регион аппарата с перечнем совместимых устройств, чтобы избежать несовместимости по чипу или механике.

Отзывы о товаре Картридж Kyocera TK-1150 для Kyocera P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn/M2635dw/M2735dw, черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2235dn, P2235dw, M2135dn, M2635dn, M2635dw, M2735dw
Страна производитель
Китай
Описание

Картридж Kyocera TK-1150 - оригинальный чёрный тонер-картридж для монохромных принтеров и МФУ Kyocera серий ECOSYS P2235 и M2135/M2635/M2735, рассчитанный на офисную печать с упором на надёжность. Он обеспечивает стойкое, контрастное чёрное изображение без полос и серых фонов при длительной эксплуатации устройств.

Для каких устройств и задач

Картридж совместим, в частности, с моделями ECOSYS P2235dn/P2235dw, M2135dn, M2635dn/M2635dw и M2735dw, что важно учитывать при выборе расходников под парк техники. Решение подойдёт для офисов и отделов, которые регулярно печатают договоры, отчёты, бухгалтерские документы и другие чёрно-белые материалы с повышенными требованиями к ресурсу.

Ключевые особенности

Ресурс картриджа составляет порядка 3000-3500 страниц при стандартном заполнении 5%, что помогает реже прерывать работу на замену расходников. Формула тонера оптимизирована под печатающие узлы Kyocera, благодаря чему сохраняется стабильное качество печати и снижается риск загрязнения внутренностей принтера по сравнению с неоригинальными решениями.

Важные нюансы перед покупкой

TK-1150 относится к монохромным картриджам: при цветной печати или смешанном парке устройств понадобятся другие модели тонеров этой серии. Перед заказом важно сверить точную модель принтера и регион аппарата с перечнем совместимых устройств, чтобы избежать несовместимости по чипу или механике.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Kyocera TK-1150 для Kyocera P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn/M2635dw/M2735dw, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...