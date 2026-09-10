Блок фотобарабана HP 332A W1332A черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
Laser 408dn, Laser 432fdn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
30000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 371708
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
Laser 408dn, Laser 432fdn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
30000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х13
Вес, кг.
2.2
Описание товара Блок фотобарабана HP 332A W1332A черный
Оригинальный, черный, совместимый с лазерными принтерами HP, фотобарабан. Ресурс составляет 30000 страниц. Подходит для крупного офиса.
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Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
Laser 408dn, Laser 432fdn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
30000
Страна производитель
Китай
Оригинальный, черный, совместимый с лазерными принтерами HP, фотобарабан. Ресурс составляет 30000 страниц. Подходит для крупного офиса.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Блок фотобарабана HP 332A W1332A черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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