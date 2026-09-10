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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P3260dn
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395268
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Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-3200 (1T02X90NL0)
Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни. Используя альтруистическую философию и располагая уникальной системой управления, группа компаний Kyocera делает упор на социальную ответственность благодаря укреплению доверия между заинтересованными лицами, устойчивому росту и благоприятному воздействию на окружающую среду и общество. Узнайте подробнее о нашей истории, традициях управления и корпоративной социальной ответственности (CSR) по ссылкам ниже.
Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни. Используя альтруистическую философию и располагая уникальной системой управления, группа компаний Kyocera делает упор на социальную ответственность благодаря укреплению доверия между заинтересованными лицами, устойчивому росту и благоприятному воздействию на окружающую среду и общество. Узнайте подробнее о нашей истории, традициях управления и корпоративной социальной ответственности (CSR) по ссылкам ниже.
Тонер-картридж Kyocera TK-3200 (1T02X90NL0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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