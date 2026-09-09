Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP Color LaserJet CP5220
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217677
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Описание товара Тонер Картридж HP 307A CE740A черный (7000стр.) для HP CLJ CP5225
Картридж HP 307A CE740A обеспечивает получение лазерным способом качественных отпечатков в количестве 7000 текстовых страниц. Этот объем предполагает стандартный режим использования техники — расчет ресурса кассеты произведен в соответствии с пунктами стандарта ISO/IEC 19758. Результаты фактические могут отличаться от заявленных в зависимости от разрешения и типа печатаемых документов, иных факторов. Тонер HP ColorSphere дает возможность повысить эффективность работы, сэкономить деньги и время, гарантирует неизменно достойное качество печати технических, маркетинговых, проектных, финансовых документов. Рассчитан на разные типы офисной бумаги, предназначенной для лазерной профессиональной печати.
Картридж HP 307A CE740A обеспечивает получение лазерным способом качественных отпечатков в количестве 7000 текстовых страниц. Этот объем предполагает стандартный режим использования техники — расчет ресурса кассеты произведен в соответствии с пунктами стандарта ISO/IEC 19758. Результаты фактические могут отличаться от заявленных в зависимости от разрешения и типа печатаемых документов, иных факторов. Тонер HP ColorSphere дает возможность повысить эффективность работы, сэкономить деньги и время, гарантирует неизменно достойное качество печати технических, маркетинговых, проектных, финансовых документов. Рассчитан на разные типы офисной бумаги, предназначенной для лазерной профессиональной печати.
Тонер Картридж HP 307A CE740A черный (7000стр.) для HP CLJ CP5225 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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