Картридж лазерный HP 658A W2002A желтый (6000стр.) для HP CLJ Enterprise M751
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258876
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х18х16
Вес, кг.
1.6
Описание товара Картридж лазерный HP 658A W2002A желтый (6000стр.) для HP CLJ Enterprise M751
Картридж лазерный HP 658A W2002A желтый (6000стр.) для HP CLJ Enterprise M751
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный HP 658A W2002A желтый (6000стр.) для HP CLJ Enterprise M751
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Картридж лазерный HP 658A W2002A желтый (6000стр.) для HP CLJ Enterprise M751 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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