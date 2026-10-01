Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632038
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
900
Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k
Тонер-картридж Pantum Toner cartridge TL-5126 for BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU (3000 pages).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 710 руб.1678 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-1140 для Kyocera FS-1035MFP/1035MFP/DP-1135/...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-5230K (1T02R90NL0) для Kyocera P5021cdn/cdw,...
-
В наличииЦена 6 800 руб.1700 руб. в СплитКартридж лазерный Canon 055 BK 3016C002 черный (2300стр.) для Ca...
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV34 (3783B002) туба для копира iR C9060/C9065...
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV34 (3785B002) туба для копира iR C9060/C9065...
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитКартридж Canon 045HM (1244C002) для Canon i-SENSYS MF630, пурпур...
-
В наличииЦена 7 150 руб.1788 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-1150 для Kyocera P2235dn/P2235dw/M2135dn/M26...
-
В наличииЦена 7 230 руб.1808 руб. в СплитТонер Картридж Kyocera TK-8115Y желтый (6000стр.) для Kyocera M8...
-
В наличииЦена 7 230 руб.1808 руб. в СплитТонер Картридж Kyocera TK-8115M пурпурный (6000стр.) для Kyocera...
-
В наличииЦена 7 230 руб.1808 руб. в СплитТонер Картридж Kyocera TK-8115C голубой (6000стр.) для Kyocera M...
-
В наличииЦена 7 250 руб. 9 630 руб.1813 руб. в СплитБлок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C33...
-
В наличииЦена 7 250 руб. 9 630 руб.1813 руб. в СплитБлок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C33...
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Тонер-картридж Pantum Toner cartridge TL-5126 for BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU (3000 pages).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k