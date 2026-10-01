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Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k

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Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k - фото 1
Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
  • Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k - фото 1
  • Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632038
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
900

Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k

Тонер-картридж Pantum Toner cartridge TL-5126 for BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU (3000 pages).

Отзывы о товаре Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж Pantum Toner cartridge TL-5126 for BP5106DN/RU, BP5106DW/RU, BM5106ADN/RU, BM5106ADW/RU (3000 pages).
Самовывоз
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Тонер-картридж Pantum TL-5126 для BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW 3k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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