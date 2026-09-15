Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное
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Характеристики
Описание товара Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero — это идеальное решение для тех, кто хочет обеспечить надежную защиту и сохранность экрана своего устройства. Разработанные специально для экранов смартфонов, эти защитные аксессуары обеспечивают высокоэффективную защиту от царапин, трещин и других повреждений. С толщиной всего 0.25 мм, защитные стекла Pero практически не увеличивают объем телефона и сохраняют его оригинальный внешний вид. Несмотря на свою минимальную толщину, они обладают прочностью уровня 9 по шкале Мооса, что свидетельствует о их высокой устойчивости к механическому воздействию. Тип защитного покрытия представлено в виде высококачественного стекла, что обеспечивает кристально чистое изображение без искажений и максимальную чувствительность сенсорного экрана. Таким образом, ваш смартфон остается таким же удобным в использовании, каким и был до установки защитного стекла. Выбирая защитные стекла и пленки Pero, вы получаете надежность и уверенность в безопасности экрана вашего телефона от повседневных угроз.
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