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Стекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Прозрачное, Front, 0,15 мм 83271 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Прозрачное, Front, 0,15 мм 83271

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Стекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Прозрачное, Front, 0,15 мм 83271
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
330 руб.  780 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 544615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Прозрачное, Front, 0,15 мм 83271
330 руб. -58%
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Xiaomi 12 Pro
Применение
на экран
Толщина
0.15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
9

Описание товара Стекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Прозрачное, Front, 0,15 мм 83271

Защитные стекла и пленки для телефонов LuxCase представляют собой идеальное решение для тех, кто заботится о сохранности экрана своего устройства. Эти аксессуары разработаны специально для обеспечения надежной защиты от царапин, трещин и других повреждений, которые могут возникнуть при повседневном использовании. Основная характеристика защитного стекла LuxCase - его толщина, составляющая всего 0.15 мм. Это обеспечивает минимальное влияние на внешний вид и функциональность дисплея, сохраняя его чувствительность и яркость. Стекло практически незаметно на экране, при этом гарантирует высокий уровень защиты. Кроме того, продукции бренда LuxCase свойственен элегантный дизайн и простота в установке. Стекло плотно прилегает к экрану, не оставляя пузырьков воздуха и не портя эстетику устройства. Эти защитные стекла и пленки - выбор тех, кто предпочитает сочетание тонкости и прочности, доверяя качество проверенным производителям.

Отзывы о товаре Стекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Прозрачное, Front, 0,15 мм 83271




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Xiaomi 12 Pro
Применение
на экран
Толщина
0.15 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов LuxCase представляют собой идеальное решение для тех, кто заботится о сохранности экрана своего устройства. Эти аксессуары разработаны специально для обеспечения надежной защиты от царапин, трещин и других повреждений, которые могут возникнуть при повседневном использовании. Основная характеристика защитного стекла LuxCase - его толщина, составляющая всего 0.15 мм. Это обеспечивает минимальное влияние на внешний вид и функциональность дисплея, сохраняя его чувствительность и яркость. Стекло практически незаметно на экране, при этом гарантирует высокий уровень защиты. Кроме того, продукции бренда LuxCase свойственен элегантный дизайн и простота в установке. Стекло плотно прилегает к экрану, не оставляя пузырьков воздуха и не портя эстетику устройства. Эти защитные стекла и пленки - выбор тех, кто предпочитает сочетание тонкости и прочности, доверяя качество проверенным производителям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Прозрачное, Front, 0,15 мм 83271 - по цене 330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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