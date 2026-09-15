Уцененный товар Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние, 629318
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Механизм переключателя
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной упаковки) Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Монтаж:встраиваемый (скрытый) Количество постов:1 Тип комплектации:механизм проходного переключателя с накладкой Рамка:нет в комплекте Материал:термопласт Max ток:10 А Индикатор:нет Комплектность: переключатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-71%314 руб. 1 100 руб.
В наличии
Код товара: 629318
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Загружаем...
314 руб. -71%
1 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Механизм переключателя
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной упаковки) Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Монтаж:встраиваемый (скрытый) Количество постов:1 Тип комплектации:механизм проходного переключателя с накладкой Рамка:нет в комплекте Материал:термопласт Max ток:10 А Индикатор:нет Комплектность: переключатель
вид материала
пластик
Высота устройства
71
Глубина устройства
37
Для скрытого монтажа
да
Номинальная мощность с
10
подходит для встроенного монтажа
да
Подходит для степени защиты IP
IP31
применяется с кнопкой, клавишей
да
Способ монтажа
скрытой установки
Цвет элементов управления
белый
Ширина устройства
71
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
75
Описание товара Уцененный товар Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние
Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной упаковки)
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Монтаж:встраиваемый (скрытый)
- Количество постов:1
- Тип комплектации:механизм проходного переключателя с накладкой
- Рамка:нет в комплекте
- Материал:термопласт
- Max ток:10 А
- Индикатор:нет
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Бренд
Тип товара
Механизм переключателя
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной упаковки) Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Монтаж:встраиваемый (скрытый) Количество постов:1 Тип комплектации:механизм проходного переключателя с накладкой Рамка:нет в комплекте Материал:термопласт Max ток:10 А Индикатор:нет Комплектность: переключатель
вид материала
пластик
Высота устройства
71
Глубина устройства
37
Для скрытого монтажа
да
Номинальная мощность с
10
подходит для встроенного монтажа
да
Подходит для степени защиты IP
IP31
применяется с кнопкой, клавишей
да
Способ монтажа
скрытой установки
Цвет элементов управления
белый
Развернуть
Ширина устройства
71
Страна производитель
Китай
Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной упаковки)
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной упаковки)
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Монтаж:встраиваемый (скрытый)
- Количество постов:1
- Тип комплектации:механизм проходного переключателя с накладкой
- Рамка:нет в комплекте
- Материал:термопласт
- Max ток:10 А
- Индикатор:нет
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Уцененный товар Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние - по цене 314 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Механизм переключателя на 2 направления 2-кл. СП Valena 10А IP31 250В бел. Leg 774408 отличное состояние