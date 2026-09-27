Top.Mail.Ru
Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5" в отсек 5.25" (EX280445RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5" в отсек 5.25" (EX280445RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5&quot; в отсек 5.25&quot; (EX280445RUS) - фото 1
Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5&quot; в отсек 5.25&quot; (EX280445RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Салазки
  • Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5&quot; в отсек 5.25&quot; (EX280445RUS) - фото 1
  • Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5&quot; в отсек 5.25&quot; (EX280445RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
520 руб.  950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625790
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Салазки
Размеры в упаковке, см
30х22х5
Вес, г.
400

Описание товара Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5" в отсек 5.25" (EX280445RUS)

Аксессуары и опции для компьютеров Общее описание Особенности Формат: 5,25 Внешние порты: 2*USB3.0 Подключение: К материнской плате Материал: Пластик, металл Цвет: Черный

Отзывы о товаре Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5" в отсек 5.25" (EX280445RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Салазки
Описание
Аксессуары и опции для компьютеров Общее описание Особенности Формат: 5,25 Внешние порты: 2*USB3.0 Подключение: К материнской плате Материал: Пластик, металл Цвет: Черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5" в отсек 5.25" (EX280445RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...