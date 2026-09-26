Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
В наличии
Код товара: 625592
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х14
Вес, кг.
1.01
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT SLIM предназначен для использования в узких корпусах. Оснащенный медными тепловыми трубками и радиатором, он обеспечивает эффективное охлаждение и увеличивает производительность устройства. Устройство имеет утонченную конструкцию шириной всего 12 см, что позволяет ему умещаться в узкие корпуса. Он поддерживает широкий диапазон сокетов, включая Intel LGA115x/1200 и AM4/5. Конструкция кулера ID-COOLING SE-207-XT SLIM обеспечивает бесшумную работу благодаря специальным амортизирующим подушкам, которые поглощают вибрации и звуки.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT SLIM предназначен для использования в узких корпусах. Оснащенный медными тепловыми трубками и радиатором, он обеспечивает эффективное охлаждение и увеличивает производительность устройства. Устройство имеет утонченную конструкцию шириной всего 12 см, что позволяет ему умещаться в узкие корпуса. Он поддерживает широкий диапазон сокетов, включая Intel LGA115x/1200 и AM4/5. Конструкция кулера ID-COOLING SE-207-XT SLIM обеспечивает бесшумную работу благодаря специальным амортизирующим подушкам, которые поглощают вибрации и звуки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM – стоимость товара 3130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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