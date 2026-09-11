Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER (DP-MCAL-GA)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER (DP-MCAL-GA)
Кулер DEEPCOOL Gamma Archer представляет собой устройство для охлаждения центрального процессора, применимое как с ЦПУ от Intel (Intel Socket: LGA1156/LGA1155/LGA1150/LGA1151/LGA775), так и с процессорами от компании AMD (AMD Socket: FM2/FM1/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754). Универсальность DEEPCOOL Gamma Archer – не единственная сильная сторона этого кулера. В довесок Вы получаете алюминиевый радиатор и основание, вентилятор на гидродинамическом подшипнике, имеющий постоянную скорость вращения 1600 об/мин, выдуваемый воздушный поток со скоростью 54.25 CFM. За все это низкопрофильный кулер от DEEPCOOL просит разрешить ему немного пошуметь, не громче 26.1 дБ. При этом он обеспечивает рассеиваемую мощность в 95 Вт. Gamma Archer имеет радиатор круглой формы, выкрашенный в черный цвет. Установленный на радиаторную решетку вентилятор имеет размеры 120x120 мм и подключается к питанию через 3-pin разъем. В комплекте, помимо самой системы охлаждения, находятся термопаста, набор крепления для сокетов.
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