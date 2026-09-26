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Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный

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Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный - фото 1
Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный - фото 2
Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный - фото 3
Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло, металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный - фото 1
  • Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный - фото 2
  • Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный - фото 3
  • Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624174
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло, металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель для дозатора
Габариты (ВxГxШ), мм
75x170x83
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х11х8
Вес, г.
540

Описание товара Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Диспенсер для жидкого мыла из коллекции Func – стильная замена фабричным флаконам с жидким мылом. Он станет ярким завершающим штрихом в любом интерьере ванной комнаты – от просто и минималистичного до классического. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям черным матовым покрытием и матового стекла. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.

Отзывы о товаре Стеклянный диспенсер с настенным держателем AM.PM Func A8F36922 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло, металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель для дозатора
Габариты (ВxГxШ), мм
75x170x83
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Диспенсер для жидкого мыла из коллекции Func – стильная замена фабричным флаконам с жидким мылом. Он станет ярким завершающим штрихом в любом интерьере ванной комнаты – от просто и минималистичного до классического. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям черным матовым покрытием и матового стекла. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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