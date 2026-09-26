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Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400

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Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 1
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 2
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 3
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 4
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 5
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 6
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 7
Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 6
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 7
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
4 190 руб.  4 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624087
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Размеры в упаковке, см
28х14х5
Вес, г.
480

Описание товара Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400

Мыльница с настенным держателем из коллекции X-Joy, чтобы самое необходимое всегда было под рукой. Идеально впишется в современную ванную комнату и будет радовать глаз каждый день.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM Func A8F341400




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Описание
Мыльница с настенным держателем из коллекции X-Joy, чтобы самое необходимое всегда было под рукой. Идеально впишется в современную ванную комнату и будет радовать глаз каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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