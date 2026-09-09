Крючок двойной Hansgrohe Logis Universal 41725000
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 203986
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Коллекция Logis Universal
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
300
Описание товара Крючок двойной Hansgrohe Logis Universal 41725000
Стильный аксессуар для ванной комнаты. Отлично впишется в современный интерьер. Изготовлен из качественных, долговечных материалов.
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Стильный аксессуар для ванной комнаты. Отлично впишется в современный интерьер. Изготовлен из качественных, долговечных материалов.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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