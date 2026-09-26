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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный

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Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный - фото 1
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный - фото 2
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный - фото 3
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный - фото 4
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный - фото 1
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный - фото 2
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный - фото 3
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный - фото 4
  • Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
6 590 руб.  7 200 руб. 
Начислим 396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624168
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный
6 590 руб. -8%
7 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель для мыльницы, мыльница, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
18x122x98
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
340

Описание товара Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Обтекаемая форма мыльницы в стиле hi-tech перекликается с формами современных гаджетов и безусловно станет ярким акцентом в вашей ванной комнате. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество.Мыльница Func выполнена из сплава металлов трендового черного цвета и матового стекла. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.

Отзывы о товаре Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель для мыльницы, мыльница, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
18x122x98
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Обтекаемая форма мыльницы в стиле hi-tech перекликается с формами современных гаджетов и безусловно станет ярким акцентом в вашей ванной комнате. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество.Мыльница Func выполнена из сплава металлов трендового черного цвета и матового стекла. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 черный - купить по цене 6590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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