Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Tuscan Sun" 0.6223.T81G
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-брелок
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
В наличии
Код товара: 624114
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-брелок
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
21
Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Tuscan Sun" 0.6223.T81G
Нож-брелок VICTORINOX Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, лезвие и инструменты из нержавеющей стали, рукоять из пластика желтого цвета Вдохновленные цветовым кругом, мы в Victorinox создали новую яркую коллекцию карманных ножей CLASSIC SD COLORS, способную превратить выполнение повседневных задач в более приятный увлекательный процесс. Цвет может изменять настроение и влиять на эмоции. С мыслью об этом мы и создали данную коллекцию, выполненную в современной цветовой гамме. От тосканского солнца (Tuscan Sun) до горного озера (Mountain Lake) – в серии Classic Colors найдется что-то для всех и каждого, что-то, что привнесёт ощущение веселья и энергии в повседневные дела.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Нож-брелок
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Нож-брелок VICTORINOX Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, лезвие и инструменты из нержавеющей стали, рукоять из пластика желтого цвета Вдохновленные цветовым кругом, мы в Victorinox создали новую яркую коллекцию карманных ножей CLASSIC SD COLORS, способную превратить выполнение повседневных задач в более приятный увлекательный процесс. Цвет может изменять настроение и влиять на эмоции. С мыслью об этом мы и создали данную коллекцию, выполненную в современной цветовой гамме. От тосканского солнца (Tuscan Sun) до горного озера (Mountain Lake) – в серии Classic Colors найдется что-то для всех и каждого, что-то, что привнесёт ощущение веселья и энергии в повседневные дела.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Tuscan Sun" 0.6223.T81G - купить по цене 2450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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