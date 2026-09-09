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Нож Victorinox Huntsman Wood 1.3711.63 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Huntsman Wood 1.3711.63

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Нож Victorinox Huntsman Wood 1.3711.63
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
13
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка (также для винта с крестообразным шлицем), открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву
Наличие карабина
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275932
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
13
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка (также для винта с крестообразным шлицем), открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.2
Высота, см
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
150

Описание товара Нож Victorinox Huntsman Wood 1.3711.63

Нож Victorinox Huntsman Wood 1.3711.63 изготовлен из современных высокотехнологичных инновационных материалов. В самых экстремальных ситуациях способен стать для человека незаменимым другом и помощником, а великолепный лаконичный дизайн делает его прекрасным подарком к любому празднику.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож Victorinox Huntsman Wood 1.3711.63




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
13
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка (также для винта с крестообразным шлицем), открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.2
Высота, см
2.7
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox Huntsman Wood 1.3711.63 изготовлен из современных высокотехнологичных инновационных материалов. В самых экстремальных ситуациях способен стать для человека незаменимым другом и помощником, а великолепный лаконичный дизайн делает его прекрасным подарком к любому празднику.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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