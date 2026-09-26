Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для системного блока
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
модульный
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620876
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для системного блока
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
модульный
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120 x 120
Габариты
8.6х14х15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х11
Вес, кг.
2.7
Описание товара Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG)
Блок питания Chieftec 550W CPS-550S. PFC-активный. Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для системного блока
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
модульный
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120 x 120
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Габариты
8.6х14х15
Страна производитель
Китай
Блок питания Chieftec 550W CPS-550S. PFC-активный. Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Блок питания Super Flower 850W Leadex VII 80+ GOLD (SF-850F14XG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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