Top.Mail.Ru
Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII - фото 1
Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII - фото 2
Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII - фото 3
Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII - фото 4
Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
  • Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII - фото 1
  • Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII - фото 2
  • Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII - фото 3
  • Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII - фото 4
  • Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293166
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII

Блок питания Zalman мощностью 750 Вт – это надежное и эффективное решение для вашего ПК. Разработанный с учетом высоких требований современных систем, этот блок питания оснащен одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, обеспечивающей оптимальный температурный режим при работе. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокий уровень энергоэффективности, что способствует экономии электроэнергии и снижению тепловыделения. Zalman предлагает удобный набор разъемов: разъемы питания видеокарты 4х6+2 pin, 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора. Подключение двух устройств SATA позволяет быстро и легко интегрировать SSD или HDD в вашу систему. Кабели не являются модульными, что позволяет сохранить поддержку всех необходимых подключений без потери времени на их отстегивание и подключение. При весе 2,09 кг, этот блок питания создает стабильное и надежное электропитание для компонентов вашего компьютера, обеспечивая их долгий срок службы. Zalman – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и производительность в каждом элементе своей системы.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII

Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный блок,брал на замену 600w,ни разу небыло какких либо сбоев,одним словом КЛАСС
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания,взял назамену zalman 550w



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Zalman мощностью 750 Вт – это надежное и эффективное решение для вашего ПК. Разработанный с учетом высоких требований современных систем, этот блок питания оснащен одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, обеспечивающей оптимальный температурный режим при работе. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокий уровень энергоэффективности, что способствует экономии электроэнергии и снижению тепловыделения. Zalman предлагает удобный набор разъемов: разъемы питания видеокарты 4х6+2 pin, 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора. Подключение двух устройств SATA позволяет быстро и легко интегрировать SSD или HDD в вашу систему. Кабели не являются модульными, что позволяет сохранить поддержку всех необходимых подключений без потери времени на их отстегивание и подключение. При весе 2,09 кг, этот блок питания создает стабильное и надежное электропитание для компонентов вашего компьютера, обеспечивая их долгий срок службы. Zalman – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и производительность в каждом элементе своей системы.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный блок,брал на замену 600w,ни разу небыло какких либо сбоев,одним словом КЛАСС
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания,взял назамену zalman 550w


Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...