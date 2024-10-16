Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII
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Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII
Блок питания Zalman мощностью 750 Вт – это надежное и эффективное решение для вашего ПК. Разработанный с учетом высоких требований современных систем, этот блок питания оснащен одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, обеспечивающей оптимальный температурный режим при работе. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокий уровень энергоэффективности, что способствует экономии электроэнергии и снижению тепловыделения. Zalman предлагает удобный набор разъемов: разъемы питания видеокарты 4х6+2 pin, 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора. Подключение двух устройств SATA позволяет быстро и легко интегрировать SSD или HDD в вашу систему. Кабели не являются модульными, что позволяет сохранить поддержку всех необходимых подключений без потери времени на их отстегивание и подключение. При весе 2,09 кг, этот блок питания создает стабильное и надежное электропитание для компонентов вашего компьютера, обеспечивая их долгий срок службы. Zalman – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и производительность в каждом элементе своей системы.
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Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W
Достоинства:
Комментарий:
отличный блок,брал на замену 600w,ни разу небыло какких либо сбоев,одним словом КЛАСС
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания,взял назамену zalman 550w
Отзывы о товаре Блок питания Zalman 750W ZM750-GVII
Достоинства:
Комментарий:
отличный блок,брал на замену 600w,ни разу небыло какких либо сбоев,одним словом КЛАСС
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания,взял назамену zalman 550w