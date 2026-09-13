Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze
Блок питания Deepcool — это надежный источник энергии для вашего компьютера. Обладая мощностью 750 Вт, он подходит для современных систем, требующих стабильного и эффективного распределения энергии. Этот блок питания выполнен в форм-факторе ATX и оснащен сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Bronze, что гарантирует более экономное потребление энергии и сниженные тепловыделения. Система охлаждения представлена одним активным вентилятором диаметром 120 мм, который обеспечивает оптимальный воздушный поток и снижает уровень шума, сохраняя при этом стабильные температурные показатели блока питания. Вес устройства составляет 2,63 кг, что обеспечивает стабильность и надежность его монтажа в корпусе компьютера. Благодаря наличию 3 разъемов питания для видеокарт (3х(6+2) + 16 pin), блок питания Deepcool подходит для работы с современными графическими адаптерами, что делает его прекрасным выбором для игровых и мощных рабочих ПК. Для подключения к материнской плате предусмотрен 20+4 pin разъем, а для процессора — два 4+4 pin разъема, что обеспечивает универсальность использования с различными конфигурациями систем. Дополнительно блок питания оснащен 8 разъемами SATA, что дает широкие возможности подключения различных устройств хранения данных. Производится данный блок питания в Китае под брендом Deepcool, известным своим качественным и доступным оборудованием для ПК.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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