Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4
Если вы хотите укомплектовать источником питания мощный игровой компьютер или высокопроизводительную рабочую станцию для офиса, то блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] отлично подойдет для решения этой непростой задачи. Обеспечивая мощность, равную впечатляющим 800 Вт, модель отличается высоким уровнем надежности и качества электропитания. Простоте сборки компьютера после монтажа блока питания (а он, благодаря соответствию форм-фактору ATX, подходит для использования в составе подавляющего большинства корпусов) способствует наличие оплетки проводов. Этот конструктивный элемент оказывает положительное влияние и на надежность системы. Блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] соответствует требованиям сертификата 80 PLUS Bronze. Это значит, что энергоэффективность устройства находится на высоком уровне. Положительным фактором является и наличие активного корректора коэффициента мощности. Охлаждение блока питания обеспечивает 120-миллиметровый вентилятор. В комплектацию модели входят крепежные винты, документация и сетевой кабель.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитБлок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-...
-
В наличииЦена 5 000 руб.1250 руб. в СплитБлок питания A-Data XPG Pylon Bronze 550W (PYLON550B-BKCEU)
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитБлок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитБлок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-...
-
В наличииЦена 5 270 руб.1318 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитБлок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитБлок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитБлок питания Zalman 650W ZM650-GVII
-
В наличииЦена 5 710 руб. 7 260 руб.1428 руб. в СплитБлок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитБлок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSA...
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитБлок питания Zalman 750W Bronze ATX (ZM750-GV3)
-
В наличииЦена 6 120 руб.1530 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-750AR 750W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Отзывы о товаре Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4