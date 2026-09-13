Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze
Блок питания PCcooler представляет собой мощное и надежное решение для вашего компьютера, обеспечивая эффективное энергопотребление и стабильную работу системы. С максимальной мощностью в 1000 Вт, этот блок питания способен поддерживать даже самые требовательные конфигурации, включая мощности для нескольких видеокарт и высокопроизводительных процессоров. Основные характеристики: - Один встроенный вентилятор размером 135 мм с активной системой охлаждения, что гарантирует эффективное отведение тепла и тихую работу. - Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов. - Оснащен сертификатом 80 PLUS Bronze, что свидетельствует о высоком коэффициенте полезного действия и экономии электроэнергии. - Подключение к материнской плате через 20+4 pin разъем обеспечивает гибкость выбора совместимой материнки. - Два разъема питания процессора 4+4 pin позволяют использовать его с большинством современных процессоров. - Поддержка видеокарт благодаря четырем разъемам (6+2 pin) и дополнительному 16-пиновому разъему, обеспечивающим стабильное питание для мощных графических решений. - Наличие шести SATA-разъемов позволяет подключить множество накопителей и других устройств. Производится в Китае, что обеспечивает доступную цену без потери качества. Он поставляется с несъемными кабелями, что может упростить установку и подключение. Блок питания от PCcooler — это надежный выбор для сборки высокопроизводительного ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 1000W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 630 руб. 7 260 руб.1408 руб. в СплитБлок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитБлок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSA...
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитБлок питания Zalman 750W Bronze ATX (ZM750-GV3)
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-750AR 750W
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитБлок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU)
-
В наличииЦена 6 710 руб.1678 руб. в СплитБлок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитБлок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24...
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитБлок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU)
-
В наличииЦена 8 060 руб.2015 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 V2 GIGABYTE
-
В наличииЦена 8 330 руб.2083 руб. в СплитБлок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитБлок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 1000W
Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze