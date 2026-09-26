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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Gold
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
14 900 руб.
31 970
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620875
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Описание товара Блок питания Super Flower 1000W Leadex VII 80+ GOLD (SF-1000F14XG)
Модель APB-500B8 относится к новейшей и самой современной бюджетной серии блоков питания CHIEFTEC VALUE, одной из лучших среди всех представленных решений на рынке по критериям цена / качество / эффективность. Блок обладает широким набором коннекторов и длинными родными кабелями, что упрощает сборку системы. Среди всего прочего, в нём присутствует тихий 120мм вентилятор с термоконтролем, что позволяет ему не издавать лишнего шума даже при полной нагрузке системы и обеспечивать РЕАЛЬНУЮ выходную мощность. APB-400B8 сертифицирован по стандартам CE, CB, T?V, EAC, имеет защиты AFC, UVP, OVP, SCP, SIP, OPP и является оптимальным выбором для недорогого домашнего или офисного ПК.
Модель APB-500B8 относится к новейшей и самой современной бюджетной серии блоков питания CHIEFTEC VALUE, одной из лучших среди всех представленных решений на рынке по критериям цена / качество / эффективность. Блок обладает широким набором коннекторов и длинными родными кабелями, что упрощает сборку системы. Среди всего прочего, в нём присутствует тихий 120мм вентилятор с термоконтролем, что позволяет ему не издавать лишнего шума даже при полной нагрузке системы и обеспечивать РЕАЛЬНУЮ выходную мощность. APB-400B8 сертифицирован по стандартам CE, CB, T?V, EAC, имеет защиты AFC, UVP, OVP, SCP, SIP, OPP и является оптимальным выбором для недорогого домашнего или офисного ПК.
Блок питания Super Flower 1000W Leadex VII 80+ GOLD (SF-1000F14XG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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