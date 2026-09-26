Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый
HYUNDAI HYC-P3128 – это удобное и эргономичное устройство для быстрого и эффективного измельчения продуктов. Прочный пластик, из которого выполнены корпус и чаша девайса, легко отмывается от любых пятен. Также он отличается лёгкостью и устойчивостью к повреждениям. Благодаря небольшому весу и компактным габаритам прибор можно взять с собой куда угодно, даже в далекую командировку. Много места для него не потребуется. Особенно это оценят любители богатого витаминами смузи из свежих фруктов или овощей. И, конечно, обладатели небольших кухонь. Мотор HYUNDAI HYC-P3128 работает от электричества и имеет 350 Вт мощности. Также в него встроен импульсный режим, чтобы прибор с лёгкостью справлялся даже с плотными продуктами, требующими силы для измельчения. Ножи устройства изготовлены из материала, устойчивого к появлению коррозии, - качественной нержавеющей стали. Она не только гарантирует большой срок эксплуатации, но и проста в уходе. В комплекте с HYUNDAI HYC-P3128 поставляется сменная насадка. Она служит для очистки чеснока. Объём пластиковой чаши HYUNDAI HYC-P3128 составляет 0,8 л. Снизу прибор снабжён прорезиненными ножками, которые успешно препятствуют проскальзыванию, когда устройство работает.
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