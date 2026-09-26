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Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый

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Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 1
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 2
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 3
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 4
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 5
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 6
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 7
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 8
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 9
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 10
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 11
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 12
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 13
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 14
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 15
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 16
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 17
Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 1
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 2
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 3
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 4
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 5
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 6
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 7
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 8
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 9
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 10
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 11
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 12
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 13
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 14
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 15
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 16
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 17
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619453
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Размеры в упаковке, см
24х14х14
Вес, кг.
1.06

Описание товара Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый

HYUNDAI HYC-P3128 – это удобное и эргономичное устройство для быстрого и эффективного измельчения продуктов. Прочный пластик, из которого выполнены корпус и чаша девайса, легко отмывается от любых пятен. Также он отличается лёгкостью и устойчивостью к повреждениям. Благодаря небольшому весу и компактным габаритам прибор можно взять с собой куда угодно, даже в далекую командировку. Много места для него не потребуется. Особенно это оценят любители богатого витаминами смузи из свежих фруктов или овощей. И, конечно, обладатели небольших кухонь. Мотор HYUNDAI HYC-P3128 работает от электричества и имеет 350 Вт мощности. Также в него встроен импульсный режим, чтобы прибор с лёгкостью справлялся даже с плотными продуктами, требующими силы для измельчения. Ножи устройства изготовлены из материала, устойчивого к появлению коррозии, - качественной нержавеющей стали. Она не только гарантирует большой срок эксплуатации, но и проста в уходе. В комплекте с HYUNDAI HYC-P3128 поставляется сменная насадка. Она служит для очистки чеснока. Объём пластиковой чаши HYUNDAI HYC-P3128 составляет 0,8 л. Снизу прибор снабжён прорезиненными ножками, которые успешно препятствуют проскальзыванию, когда устройство работает.

Отзывы о товаре Измельчитель электрический Hyundai HYC-P3128 0.8л. 350Вт салатовый/белый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Описание
HYUNDAI HYC-P3128 – это удобное и эргономичное устройство для быстрого и эффективного измельчения продуктов. Прочный пластик, из которого выполнены корпус и чаша девайса, легко отмывается от любых пятен. Также он отличается лёгкостью и устойчивостью к повреждениям. Благодаря небольшому весу и компактным габаритам прибор можно взять с собой куда угодно, даже в далекую командировку. Много места для него не потребуется. Особенно это оценят любители богатого витаминами смузи из свежих фруктов или овощей. И, конечно, обладатели небольших кухонь. Мотор HYUNDAI HYC-P3128 работает от электричества и имеет 350 Вт мощности. Также в него встроен импульсный режим, чтобы прибор с лёгкостью справлялся даже с плотными продуктами, требующими силы для измельчения. Ножи устройства изготовлены из материала, устойчивого к появлению коррозии, - качественной нержавеющей стали. Она не только гарантирует большой срок эксплуатации, но и проста в уходе. В комплекте с HYUNDAI HYC-P3128 поставляется сменная насадка. Она служит для очистки чеснока. Объём пластиковой чаши HYUNDAI HYC-P3128 составляет 0,8 л. Снизу прибор снабжён прорезиненными ножками, которые успешно препятствуют проскальзыванию, когда устройство работает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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