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Измельчитель Kitfort КТ-3012 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель Kitfort КТ-3012

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Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 1
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 2
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 3
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 4
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 5
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 6
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 7
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 8
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 9
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 10
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 11
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 12
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 13
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 14
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
4
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 1
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 2
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 3
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 4
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 5
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 6
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 7
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 8
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 9
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 10
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 11
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 12
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 13
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 14
  • Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399900
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
4
Комплектация
Для обеспечения безопасности в комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей. Скребок для удобного извлечения измельченных ингредиентов.
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х21
Вес, кг.
3.02

Описание товара Измельчитель Kitfort КТ-3012

Измельчитель Kitfort КТ-3012 Измельчение за считанные секунды! Измельчитель Kitfort КТ-3012 быстро измельчает мясо, твёрдый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды. Он исключает ваше участие в процессе измельчения, обеспечивая безопасность и экономию времени. Готовить блюда можно гораздо быстрее даже в больших объёмах. Двойной нож из нержавеющей стали Специальная конструкция ножа позволяет измельчать продукты практически по всей высоте чаши. Для обеспечения безопасности в комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей. 2 скорости работы Управление измельчителем осуществляется нажатием на кнопки первой и второй скорости в зависимости от твёрдости продукта. Вместительная чаша ёмкостью 2,5 л выполнена из стекла. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов. Надёжная фиксация Благодаря резиновой подкладке под чашу измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе. Пользоваться одно удовольствие! Измельчитель легко и просто мыть, так как все части разборные. В комплекте идёт скребок для удобного извлечения измельченных ингредиентов.

Отзывы о товаре Измельчитель Kitfort КТ-3012

13.04.2022
Ирина

Достоинства:
Супер

Недостатки:
Нету

Комментарий:
Прекрасный измельчитель! Давно мечтала о таком, заказала даже в подарок. Очень быстрый. Мощный. Моется хорошо, без всяких усилий.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
4
Комплектация
Для обеспечения безопасности в комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей. Скребок для удобного извлечения измельченных ингредиентов.
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель Kitfort КТ-3012 Измельчение за считанные секунды! Измельчитель Kitfort КТ-3012 быстро измельчает мясо, твёрдый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды. Он исключает ваше участие в процессе измельчения, обеспечивая безопасность и экономию времени. Готовить блюда можно гораздо быстрее даже в больших объёмах. Двойной нож из нержавеющей стали Специальная конструкция ножа позволяет измельчать продукты практически по всей высоте чаши. Для обеспечения безопасности в комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей. 2 скорости работы Управление измельчителем осуществляется нажатием на кнопки первой и второй скорости в зависимости от твёрдости продукта. Вместительная чаша ёмкостью 2,5 л выполнена из стекла. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов. Надёжная фиксация Благодаря резиновой подкладке под чашу измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе. Пользоваться одно удовольствие! Измельчитель легко и просто мыть, так как все части разборные. В комплекте идёт скребок для удобного извлечения измельченных ингредиентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
13.04.2022
Ирина

Достоинства:
Супер

Недостатки:
Нету

Комментарий:
Прекрасный измельчитель! Давно мечтала о таком, заказала даже в подарок. Очень быстрый. Мощный. Моется хорошо, без всяких усилий.


Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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