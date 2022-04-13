Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399900
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Для обеспечения безопасности в комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей. Скребок для удобного извлечения измельченных ингредиентов.
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х21
Вес, кг.
3.02
Описание товара Измельчитель Kitfort КТ-3012
Измельчитель Kitfort КТ-3012
Измельчение за считанные секунды!
Измельчитель Kitfort КТ-3012 быстро измельчает мясо, твёрдый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды. Он исключает ваше участие в процессе измельчения, обеспечивая безопасность и экономию времени. Готовить блюда можно гораздо быстрее даже в больших объёмах.
Двойной нож из нержавеющей стали
Специальная конструкция ножа позволяет измельчать продукты практически по всей высоте чаши. Для обеспечения безопасности в комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей.
2 скорости работы
Управление измельчителем осуществляется нажатием на кнопки первой и второй скорости в зависимости от твёрдости продукта. Вместительная чаша ёмкостью 2,5 л выполнена из стекла. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов.
Надёжная фиксация
Благодаря резиновой подкладке под чашу измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе.
Пользоваться одно удовольствие!
Измельчитель легко и просто мыть, так как все части разборные. В комплекте идёт скребок для удобного извлечения измельченных ингредиентов.
Для обеспечения безопасности в комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей. Скребок для удобного извлечения измельченных ингредиентов.
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель Kitfort КТ-3012
Измельчение за считанные секунды!
Измельчитель Kitfort КТ-3012 быстро измельчает мясо, твёрдый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды. Он исключает ваше участие в процессе измельчения, обеспечивая безопасность и экономию времени. Готовить блюда можно гораздо быстрее даже в больших объёмах.
Двойной нож из нержавеющей стали
Специальная конструкция ножа позволяет измельчать продукты практически по всей высоте чаши. Для обеспечения безопасности в комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей.
2 скорости работы
Управление измельчителем осуществляется нажатием на кнопки первой и второй скорости в зависимости от твёрдости продукта. Вместительная чаша ёмкостью 2,5 л выполнена из стекла. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов.
Надёжная фиксация
Благодаря резиновой подкладке под чашу измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе.
Пользоваться одно удовольствие!
Измельчитель легко и просто мыть, так как все части разборные. В комплекте идёт скребок для удобного извлечения измельченных ингредиентов.
Комментарий:
Прекрасный измельчитель! Давно мечтала о таком, заказала даже в подарок. Очень быстрый. Мощный. Моется хорошо, без всяких усилий.
Измельчитель Kitfort КТ-3012 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Измельчитель Kitfort КТ-3012
Достоинства:
Супер
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Прекрасный измельчитель! Давно мечтала о таком, заказала даже в подарок. Очень быстрый. Мощный. Моется хорошо, без всяких усилий.