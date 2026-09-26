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Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD)

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Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 7600
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2754
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619299
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2754
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х9
Вес, кг.
2.1

Описание товара Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD)

GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8GB (GV-R76GAMING OC-8GD) - игровая видеокарта на архитектуре AMD RDNA 3 с 8 ГБ GDDR6, ориентированная на высокопроизводительный Full HD и уверенный гейминг в 1440p. Версия GAMING OC сочетает заводской разгон с трёхвентиляторной системой охлаждения.

Для кого и под какие задачи

RX 7600 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и шутеры с высоким FPS, а также стримерам и авторам контента, использующим ускорение в видеоредакторах. Карта хорошо вписывается в игровые сборки на базе актуальных процессоров AMD Ryzen и Intel Core.

Производительность и память

Графический процессор Radeon RX 7600 предлагает архитектуру RDNA 3 с поддержкой аппаратной трассировки лучей, FSR и современных API DirectX 12 Ultimate. 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и интерфейс PCI-E 4.0 обеспечивают достаточную пропускную способность для тяжёлых текстур и высоких настроек графики в Full HD/1440p.

Охлаждение и форм-фактор

Кулер GAMING OC использует три вентилятора WINDFORCE, теплотрубки с прямым контактом и массивный радиатор, рассчитанный на длительные игровые нагрузки. Двух-трёхслотовый форм-фактор и значительная длина требуют проверки свободного пространства в корпусе перед покупкой.

Подключения и дисплеи

Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, поддерживая подключение нескольких мониторов и разрешения вплоть до 8K. Это позволяет использовать RX 7600 как в классических игровых сетапах, так и в рабочих местах с широкими или ультраширокими дисплеями.

Важные нюансы перед покупкой

RX 7600 GAMING OC требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием 8-контактного разъёма питания, поэтому важно заранее проверить конфигурацию системы. Для стабильной работы и максимальной производительности стоит установить свежие драйверы AMD Adrenalin и актуальную версию Windows.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2754
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8GB (GV-R76GAMING OC-8GD) - игровая видеокарта на архитектуре AMD RDNA 3 с 8 ГБ GDDR6, ориентированная на высокопроизводительный Full HD и уверенный гейминг в 1440p. Версия GAMING OC сочетает заводской разгон с трёхвентиляторной системой охлаждения.

Для кого и под какие задачи

RX 7600 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и шутеры с высоким FPS, а также стримерам и авторам контента, использующим ускорение в видеоредакторах. Карта хорошо вписывается в игровые сборки на базе актуальных процессоров AMD Ryzen и Intel Core.

Производительность и память

Графический процессор Radeon RX 7600 предлагает архитектуру RDNA 3 с поддержкой аппаратной трассировки лучей, FSR и современных API DirectX 12 Ultimate. 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и интерфейс PCI-E 4.0 обеспечивают достаточную пропускную способность для тяжёлых текстур и высоких настроек графики в Full HD/1440p.

Охлаждение и форм-фактор

Кулер GAMING OC использует три вентилятора WINDFORCE, теплотрубки с прямым контактом и массивный радиатор, рассчитанный на длительные игровые нагрузки. Двух-трёхслотовый форм-фактор и значительная длина требуют проверки свободного пространства в корпусе перед покупкой.

Подключения и дисплеи

Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, поддерживая подключение нескольких мониторов и разрешения вплоть до 8K. Это позволяет использовать RX 7600 как в классических игровых сетапах, так и в рабочих местах с широкими или ультраширокими дисплеями.

Важные нюансы перед покупкой

RX 7600 GAMING OC требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием 8-контактного разъёма питания, поэтому важно заранее проверить конфигурацию системы. Для стабильной работы и максимальной производительности стоит установить свежие драйверы AMD Adrenalin и актуальную версию Windows.

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Отзывы


Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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