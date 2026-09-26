Описание товара Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD)

GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8GB (GV-R76GAMING OC-8GD) - игровая видеокарта на архитектуре AMD RDNA 3 с 8 ГБ GDDR6, ориентированная на высокопроизводительный Full HD и уверенный гейминг в 1440p. Версия GAMING OC сочетает заводской разгон с трёхвентиляторной системой охлаждения.

Для кого и под какие задачи

RX 7600 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и шутеры с высоким FPS, а также стримерам и авторам контента, использующим ускорение в видеоредакторах. Карта хорошо вписывается в игровые сборки на базе актуальных процессоров AMD Ryzen и Intel Core.

Производительность и память

Графический процессор Radeon RX 7600 предлагает архитектуру RDNA 3 с поддержкой аппаратной трассировки лучей, FSR и современных API DirectX 12 Ultimate. 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и интерфейс PCI-E 4.0 обеспечивают достаточную пропускную способность для тяжёлых текстур и высоких настроек графики в Full HD/1440p.

Охлаждение и форм-фактор

Кулер GAMING OC использует три вентилятора WINDFORCE, теплотрубки с прямым контактом и массивный радиатор, рассчитанный на длительные игровые нагрузки. Двух-трёхслотовый форм-фактор и значительная длина требуют проверки свободного пространства в корпусе перед покупкой.

Подключения и дисплеи

Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, поддерживая подключение нескольких мониторов и разрешения вплоть до 8K. Это позволяет использовать RX 7600 как в классических игровых сетапах, так и в рабочих местах с широкими или ультраширокими дисплеями.

Важные нюансы перед покупкой

RX 7600 GAMING OC требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием 8-контактного разъёма питания, поэтому важно заранее проверить конфигурацию системы. Для стабильной работы и максимальной производительности стоит установить свежие драйверы AMD Adrenalin и актуальную версию Windows.