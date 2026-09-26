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Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный

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Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный - фото 1
Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный - фото 2
Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный - фото 3
Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный - фото 4
Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накладка
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S22+
Цвет
прозрачный
  • Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный - фото 1
  • Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный - фото 2
  • Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный - фото 3
  • Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный - фото 4
  • Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 618959
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Характеристики

Бренд
VLP
Тип товара
Накладка
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S22+
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х2
Вес, г.
82

Описание товара Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный

Прозрачный чехол обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Бампер чехла выполнен из термопластичного полиуретана, задняя поверхность - из ударопрочного закаленного стекла. Такое сочетание материалов обеспечивает плотное прилегание чехла к устройству и сохраняет его оригинальный внешний вид. Приподнятый край чехла над дисплеем и рамка над камерой не позволяют устройству царапаться при контакте с поверхностью. Усиленные углы для амортизации при падении, не увеличивают габариты смартфона. Качественная проработка деталей не затрудняет нажатие кнопок и управление смартфоном.

Отзывы о товаре Чехол защитный VLP Crystal case для Samsung Galaxy S22+, прозрачный




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Характеристики
Бренд
VLP
Тип товара
Накладка
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S22+
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Прозрачный чехол обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Бампер чехла выполнен из термопластичного полиуретана, задняя поверхность - из ударопрочного закаленного стекла. Такое сочетание материалов обеспечивает плотное прилегание чехла к устройству и сохраняет его оригинальный внешний вид. Приподнятый край чехла над дисплеем и рамка над камерой не позволяют устройству царапаться при контакте с поверхностью. Усиленные углы для амортизации при падении, не увеличивают габариты смартфона. Качественная проработка деталей не затрудняет нажатие кнопок и управление смартфоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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