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Солнцезащитные очки женские PLD 4131/S/X BEIGE PLD-20533310A57M9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские PLD 4131/S/X BEIGE PLD-20533310A57M9

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Солнцезащитные очки женские PLD 4131/S/X BEIGE PLD-20533310A57M9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
3 710 руб.  7 890 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616085
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские PLD 4131/S/X BEIGE PLD-20533310A57M9
3 710 руб. -53%
7 890 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские PLD 4131/S/X BEIGE PLD-20533310A57M9

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские PLD 4131/S/X BEIGE PLD-20533310A57M9




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
бежевый
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские PLD 4131/S/X BEIGE PLD-20533310A57M9 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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