Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%11 190 руб. 24 750 руб.
В наличии
Код товара: 616330
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 190 руб. -55%
24 750 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
11 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
50
Описание товара Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O Эти солнцезащитные очки покорят любого своим легким и сдержанным очарованием. Конструкция из нержавеющей стали, регулируемые носоупоры и сверхлегкие заушники с термопластичными наконечниками обеспечивают идеальную посадку. Детали прекрасно воплощают стиль бренда: минималистичные шарниры, выгравированный лазером логотип BOSS и скульптурная деталь, соединяющая заушники с передней частью, намек на повторяющиеся формы аксессуаров модного дома.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
11 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Германия
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O Эти солнцезащитные очки покорят любого своим легким и сдержанным очарованием. Конструкция из нержавеющей стали, регулируемые носоупоры и сверхлегкие заушники с термопластичными наконечниками обеспечивают идеальную посадку. Детали прекрасно воплощают стиль бренда: минималистичные шарниры, выгравированный лазером логотип BOSS и скульптурная деталь, соединяющая заушники с передней частью, намек на повторяющиеся формы аксессуаров модного дома.
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - этот товар вы можете купить по цене 11190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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