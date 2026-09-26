Наушники проводные UGREEN EP103 (30631) In-Ear Earphones with Lightning Connector. черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614731
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
27
Описание товара Наушники проводные UGREEN EP103 (30631) In-Ear Earphones with Lightning Connector. черный
Наушники с микрофоном Ugreen EP103 Lightning Black оснащены кабелем 1,2 м и подключаются к смартфону и другим совместимым девайсам с помощью коннектора Lightning. Диаметр мембран — 10 мм. Внутриканальные вкладыши с закрытым акустическим оформлением передают звук в частотном диапазоне 20-20000 Гц. Гарнитура оснащена пультом с регулятором громкости, позволяющим управлять воспроизведением. Корпус сделан из пластика черного цвета. К гарнитуре прилагается одна пара силиконовых амбушюр. Вес — 45 г.
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Наушники с микрофоном Ugreen EP103 Lightning Black оснащены кабелем 1,2 м и подключаются к смартфону и другим совместимым девайсам с помощью коннектора Lightning. Диаметр мембран — 10 мм. Внутриканальные вкладыши с закрытым акустическим оформлением передают звук в частотном диапазоне 20-20000 Гц. Гарнитура оснащена пультом с регулятором громкости, позволяющим управлять воспроизведением. Корпус сделан из пластика черного цвета. К гарнитуре прилагается одна пара силиконовых амбушюр. Вес — 45 г.
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