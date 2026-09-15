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Планка для видеокарты NVIDIA LOW PROFILE BRACKET A2000 12GB (A2000 LP BRACKET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планка для видеокарты NVIDIA LOW PROFILE BRACKET A2000 12GB (A2000 LP BRACKET)

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Планка для видеокарты NVIDIA LOW PROFILE BRACKET A2000 12GB (A2000 LP BRACKET)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614310
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Планка для видеокарты NVIDIA LOW PROFILE BRACKET A2000 12GB (A2000 LP BRACKET)
1 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
10

Описание товара Планка для видеокарты NVIDIA LOW PROFILE BRACKET A2000 12GB (A2000 LP BRACKET)

NVIDIA Low Profile Bracket A2000 12GB (A2000 LP Bracket) - низкопрофильная монтажная планка, предназначенная для установки видеокарты NVIDIA RTX A2000 12GB в компактные корпуса формата SFF и slim-desktop.

Для кого и под какие задачи

Кронштейн нужен владельцам RTX A2000, которые ставят карту в низкопрофильный корпус и не могут использовать штатную полноразмерную планку. Это типичный сценарий для офисных рабочих станций, мини-серверов и компактных CAD-машин.

Производительность и память

Аксессуар не влияет на производительность видеокарты, но обеспечивает корректное позиционирование и фиксацию A2000 в слоте PCI-Express. За счёт точного совпадения вырезов с портами сохраняется удобный доступ к DisplayPort-разъёмам и вентиляции.

Охлаждение и форм-фактор

Планка выполняется из металла и повторяет контуры низкопрофильного слота, позволяя использовать RTX A2000 в корпусах высотой половина стандартного слота. Перфорация в области решётки помогает не перекрывать поток воздуха из системы охлаждения видеокарты.

Подключения и дисплеи

Вырезы под разъёмы соответствуют штатной конфигурации DisplayPort RTX A2000, так что при переходе на low-profile сохраняется полный набор видеовыходов. Это важно для рабочих мест с несколькими мониторами, где требуется надёжная фиксация кабелей.

Важные нюансы перед покупкой

Планка рассчитана именно на RTX A2000 12GB и не совместима с другими моделями, поэтому перед покупкой стоит сверить обозначение карты и ревизию корпуса. Замена штатной планки на low-profile обычно требует аккуратного демонтажа, но не влияет на гарантию при соблюдении инструкций производителя.



Теги товара: Компактные

Отзывы о товаре Планка для видеокарты NVIDIA LOW PROFILE BRACKET A2000 12GB (A2000 LP BRACKET)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание

NVIDIA Low Profile Bracket A2000 12GB (A2000 LP Bracket) - низкопрофильная монтажная планка, предназначенная для установки видеокарты NVIDIA RTX A2000 12GB в компактные корпуса формата SFF и slim-desktop.

Для кого и под какие задачи

Кронштейн нужен владельцам RTX A2000, которые ставят карту в низкопрофильный корпус и не могут использовать штатную полноразмерную планку. Это типичный сценарий для офисных рабочих станций, мини-серверов и компактных CAD-машин.

Производительность и память

Аксессуар не влияет на производительность видеокарты, но обеспечивает корректное позиционирование и фиксацию A2000 в слоте PCI-Express. За счёт точного совпадения вырезов с портами сохраняется удобный доступ к DisplayPort-разъёмам и вентиляции.

Охлаждение и форм-фактор

Планка выполняется из металла и повторяет контуры низкопрофильного слота, позволяя использовать RTX A2000 в корпусах высотой половина стандартного слота. Перфорация в области решётки помогает не перекрывать поток воздуха из системы охлаждения видеокарты.

Подключения и дисплеи

Вырезы под разъёмы соответствуют штатной конфигурации DisplayPort RTX A2000, так что при переходе на low-profile сохраняется полный набор видеовыходов. Это важно для рабочих мест с несколькими мониторами, где требуется надёжная фиксация кабелей.

Важные нюансы перед покупкой

Планка рассчитана именно на RTX A2000 12GB и не совместима с другими моделями, поэтому перед покупкой стоит сверить обозначение карты и ревизию корпуса. Замена штатной планки на low-profile обычно требует аккуратного демонтажа, но не влияет на гарантию при соблюдении инструкций производителя.



Теги товара: Компактные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планка для видеокарты NVIDIA LOW PROFILE BRACKET A2000 12GB (A2000 LP BRACKET) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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