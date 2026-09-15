Описание товара Планка для видеокарты NVIDIA LOW PROFILE BRACKET A2000 12GB (A2000 LP BRACKET)

NVIDIA Low Profile Bracket A2000 12GB (A2000 LP Bracket) - низкопрофильная монтажная планка, предназначенная для установки видеокарты NVIDIA RTX A2000 12GB в компактные корпуса формата SFF и slim-desktop.

Для кого и под какие задачи

Кронштейн нужен владельцам RTX A2000, которые ставят карту в низкопрофильный корпус и не могут использовать штатную полноразмерную планку. Это типичный сценарий для офисных рабочих станций, мини-серверов и компактных CAD-машин.

Производительность и память

Аксессуар не влияет на производительность видеокарты, но обеспечивает корректное позиционирование и фиксацию A2000 в слоте PCI-Express. За счёт точного совпадения вырезов с портами сохраняется удобный доступ к DisplayPort-разъёмам и вентиляции.

Охлаждение и форм-фактор

Планка выполняется из металла и повторяет контуры низкопрофильного слота, позволяя использовать RTX A2000 в корпусах высотой половина стандартного слота. Перфорация в области решётки помогает не перекрывать поток воздуха из системы охлаждения видеокарты.

Подключения и дисплеи

Вырезы под разъёмы соответствуют штатной конфигурации DisplayPort RTX A2000, так что при переходе на low-profile сохраняется полный набор видеовыходов. Это важно для рабочих мест с несколькими мониторами, где требуется надёжная фиксация кабелей.

Важные нюансы перед покупкой

Планка рассчитана именно на RTX A2000 12GB и не совместима с другими моделями, поэтому перед покупкой стоит сверить обозначение карты и ревизию корпуса. Замена штатной планки на low-profile обычно требует аккуратного демонтажа, но не влияет на гарантию при соблюдении инструкций производителя.