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Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный

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Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Tecno Camon 19 Neo
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
300 руб.  1 060 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613339
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный
300 руб. -72%
1 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Tecno Camon 19 Neo
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный

Жёсткий силиконовый чехол PERO с усиленной защитой углов и внутренним перфарированным покрытием против запотевания. Точно совпадая с телефоном в размерах, чехол плотно сидит на корпусе и не закрывает важные разъемы. Клип-кейс PERO станет разумным приобретением в дополнение к новому смартфону.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный




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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Tecno Camon 19 Neo
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий силиконовый чехол PERO с усиленной защитой углов и внутренним перфарированным покрытием против запотевания. Точно совпадая с телефоном в размерах, чехол плотно сидит на корпусе и не закрывает важные разъемы. Клип-кейс PERO станет разумным приобретением в дополнение к новому смартфону.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клип-кейс PERO силикон для Tecno Camon 19 Neo прозрачный усиленный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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