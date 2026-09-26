Смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 361000300 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб.
В наличии
Код товара: 612223
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
10.9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
19.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х18
Вес, кг.
1.6
Описание товара Смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 361000300 черный
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
10.9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
19.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 361000300 черный - стоимость товара 17990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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