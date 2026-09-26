Top.Mail.Ru
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55' до 35кг Vesa до 400x400 black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55' до 35кг Vesa до 400x400 black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 3
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 4
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 5
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 6
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 7
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 8
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 9
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 10
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 11
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 12
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 13
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 14
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 15
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 16
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 17
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 18
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 13
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 14
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 15
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 16
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 17
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 18
  • Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55&#039; до 35кг Vesa до 400x400 black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
1 450 руб.  3 086 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612003
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
до 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х15х7
Вес, кг.
2.02

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55' до 35кг Vesa до 400x400 black

Отличительное преимущество кронштейна ARM MEDIA LCD-413 от аналогичных моделей - гибкая система настройки положения телевизора, когда у пользователя есть возможность определить его позицию по своему усмотрению. Настенное крепление способно выдержать вес телевизора до 35 кг с диагональю от 26 до 55 дюймов. Монтаж ведется с использованием электроинструмента и механических крепежей. В процессе эксплуатации кронштейна для телевизора ARM MEDIA LCD-413 пользователь сможет повернуть LCD, LED панель в одну из сторон на 180 градусов или наклонить до +3/-10 градусов, чтобы добиться оптимального обзора. Устанавливать телевизионный приемник целесообразно с использованием стандарта VESA, предусмотренного конструкцией, за счет характерной перфорации металлических крепежей. Кронштейн черного цвета обеспечивает телезрителю легкий доступ к кабелям.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55' до 35кг Vesa до 400x400 black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
до 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Отличительное преимущество кронштейна ARM MEDIA LCD-413 от аналогичных моделей - гибкая система настройки положения телевизора, когда у пользователя есть возможность определить его позицию по своему усмотрению. Настенное крепление способно выдержать вес телевизора до 35 кг с диагональю от 26 до 55 дюймов. Монтаж ведется с использованием электроинструмента и механических крепежей. В процессе эксплуатации кронштейна для телевизора ARM MEDIA LCD-413 пользователь сможет повернуть LCD, LED панель в одну из сторон на 180 градусов или наклонить до +3/-10 градусов, чтобы добиться оптимального обзора. Устанавливать телевизионный приемник целесообразно с использованием стандарта VESA, предусмотренного конструкцией, за счет характерной перфорации металлических крепежей. Кронштейн черного цвета обеспечивает телезрителю легкий доступ к кабелям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55' до 35кг Vesa до 400x400 black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...