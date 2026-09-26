Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
1 450 руб.
3 086
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612003
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Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55' до 35кг Vesa до 400x400 black
Отличительное преимущество кронштейна ARM MEDIA LCD-413 от аналогичных моделей - гибкая система настройки положения телевизора, когда у пользователя есть возможность определить его позицию по своему усмотрению. Настенное крепление способно выдержать вес телевизора до 35 кг с диагональю от 26 до 55 дюймов. Монтаж ведется с использованием электроинструмента и механических крепежей. В процессе эксплуатации кронштейна для телевизора ARM MEDIA LCD-413 пользователь сможет повернуть LCD, LED панель в одну из сторон на 180 градусов или наклонить до +3/-10 градусов, чтобы добиться оптимального обзора. Устанавливать телевизионный приемник целесообразно с использованием стандарта VESA, предусмотренного конструкцией, за счет характерной перфорации металлических крепежей. Кронштейн черного цвета обеспечивает телезрителю легкий доступ к кабелям.
Отличительное преимущество кронштейна ARM MEDIA LCD-413 от аналогичных моделей - гибкая система настройки положения телевизора, когда у пользователя есть возможность определить его позицию по своему усмотрению. Настенное крепление способно выдержать вес телевизора до 35 кг с диагональю от 26 до 55 дюймов. Монтаж ведется с использованием электроинструмента и механических крепежей. В процессе эксплуатации кронштейна для телевизора ARM MEDIA LCD-413 пользователь сможет повернуть LCD, LED панель в одну из сторон на 180 градусов или наклонить до +3/-10 градусов, чтобы добиться оптимального обзора. Устанавливать телевизионный приемник целесообразно с использованием стандарта VESA, предусмотренного конструкцией, за счет характерной перфорации металлических крепежей. Кронштейн черного цвета обеспечивает телезрителю легкий доступ к кабелям.
Кронштейн для телевизора Arm Media ARM Media LCD-413 26-55' до 35кг Vesa до 400x400 black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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