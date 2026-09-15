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Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм

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Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм - фото 1
Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм - фото 2
Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм - фото 3
Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм - фото 4
Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
  • Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм - фото 1
  • Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм - фото 2
  • Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм - фото 3
  • Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм - фото 4
  • Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611786
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм
410 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х8х6
Вес, г.
165

Описание товара Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм

Кельма STAYER ПРОФИ 08291-14 выполнена в форме трапеции размером 140 мм. Такая кельма применяется для перемешивания растворов, кладки кирпича и нанесения штукатурно-отделочных материалов на обрабатываемую поверхность. Удобство работы обеспечивает двухкомпонентная противоскользящая ручка кельмы, надежно прикрепленная к полотну из нержавеющей стали.



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Отзывы о товаре Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Кельма STAYER ПРОФИ 08291-14 выполнена в форме трапеции размером 140 мм. Такая кельма применяется для перемешивания растворов, кладки кирпича и нанесения штукатурно-отделочных материалов на обрабатываемую поверхность. Удобство работы обеспечивает двухкомпонентная противоскользящая ручка кельмы, надежно прикрепленная к полотну из нержавеющей стали.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кельма STAYER ?PROFI?, трапеция, нержавеющее полотно, 2-х компонентная рукоятка, 140мм - купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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