Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
нет
Тип грабель
аэраторные
Количество зубцов
11
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 611773
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
аэраторные
Количество зубцов
11
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х8
Вес, г.
530
Описание товара Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм
Грабли аэраторные MAXI" с быстрозажимным механизмом RACO 4230-53838, предназначены для рыхления почвы. Материал рабочей части гарантирует отсутствие коррозии и защиту инвентаря. Быстрозажимной механизм для быстрой и легкой замены ручек. Серия ручного инструмента с быстро зажимным механизмом – это широкий ассортимент качественной продукции с эргономичным дизайном для эффективной обработки почвы и ухода за газонами.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
аэраторные
Количество зубцов
11
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
350
Страна производитель
Китай
Грабли аэраторные MAXI" с быстрозажимным механизмом RACO 4230-53838, предназначены для рыхления почвы. Материал рабочей части гарантирует отсутствие коррозии и защиту инвентаря. Быстрозажимной механизм для быстрой и легкой замены ручек. Серия ручного инструмента с быстро зажимным механизмом – это широкий ассортимент качественной продукции с эргономичным дизайном для эффективной обработки почвы и ухода за газонами.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли аэраторные RACO ?MAXI?, с быстрозажимным механизмом, 11 зубцов, 350мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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