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Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм

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Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм - фото 1
Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
430
Общая длина
375
  • Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм - фото 1
  • Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595750
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Грабли
Назначение
Применяются для очистки газонов от скошенной травы и листьев
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
430
Общая длина
375
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
45х37х5
Вес, г.
500

Описание товара Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм

Грабли веерные РОСТОК 39620_z01, применяются для аэрирования почвы и сбора опавшей листвы в саду и огороде. Выполнены из высококачественной стали.

Отзывы о товаре Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Грабли
Назначение
Применяются для очистки газонов от скошенной травы и листьев
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
430
Общая длина
375
Страна производитель
Россия
Описание
Грабли веерные РОСТОК 39620_z01, применяются для аэрирования почвы и сбора опавшей листвы в саду и огороде. Выполнены из высококачественной стали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные проволочные металлические РОСТОК без черенка 375х430 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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